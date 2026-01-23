Зеленский назвал ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби 23.01.2026, 11:51

Владимир Зеленский

Его будут обсуждать все три стороны сегодня и завтра.

Территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым. Его будут обсуждать делегации Украины, России и США во время сегодняшних переговоров в Абу-Даби.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

«Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, как три стороны это видят в Абу-Дабии сегодня и завтра», - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на каждом этапе будет давать ему соответствующие сигналы.

Напомним, сегодня, 23 января, пройдет первая трехсторонняя встреча Украины, США и России в Абу-Даби.

