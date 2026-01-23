Белорусская семья отдала за коммуналку 252 рубля 12 23.01.2026, 11:56

За что начислили такую сумму?

Семья из Борисова, которая сознательно не экономит на комфорте, в январе отдала за коммуналку 252 рубля. «Минская правда» узнала, за что им начислили такую сумму.

«Когда термометр за окном показывал почти -23°, я выкручивала котел на максимум. В доме было +25°. Дочка ходила в майке и шортах, а я считала, во что это тепло обойдется», — Анастасия из Борисова показывает на телефоне январские счета за коммуналку.

Это был самый холодный месяц за последние годы, и его итог — 252 рубля за жизнь их семьи в частном доме.

Анастасия и Иван с двумя детьми-подростками живут в своем двухэтажном доме площадью 120 квадратов. Они сознательно не экономят на комфорте. В итоге температура в доме не опускалась ниже +25°C даже в самые лютые дни.

Вот что пришло в их квитанции за рекордно холодный месяц:

Газ: 462 куб. м — 98,18 рубля. «Мы думали, будет больше сотни! Обычно зимой платим максимум 70», — удивляется Анастасия.

Свет: 257 кВт*ч — 72,94 рубля. Существенный рост по сравнению с обычными 50 рублями. «Чайник не выключался, свет горел с утра до вечера — темно же!» — объясняет белоруска.

Вода и вывоз мусора: 9 куб. м — 21,17 рубля. На этой статье расходов мороз не отразился. «Мыться из-за холода на улице чаще не стали», — замечает хозяйка.

Интернет: 60 рублей — фиксированный платеж за высокую скорость, без которой не обойтись, когда работаешь удаленно.

Итого: 252,29 рубля. Но это далеко не все.

Самая большая статья расходов семьи в частном доме оказалась за рамками стандартной квитанции — в их районе нет центральной канализации.

— Раз в три недели — как по расписанию — приезжает машина-«откачка». Цена — 55 рублей. И это удовольствие дороже, чем весь наш расход воды, — делится Анастасия.

Если бы они жили в квартире, за канализацию платили бы в несколько раз меньше.

— Я работаю из дома. Моя ежедневная слабость — чай и кофе. Чайник электрический, кофемашина тоже работает от розетки. Они и жужжат тут постоянно, — рассказывает Анастасия.

К этому добавляется ежедневная работа посудомоечной машины, электродуховки, мультиварки и водонагревателя. И это не считая компьютера, телевизоров и стиральной машинки.

— Готовим и едим дома все, только муж может пообедать на работе. Это максимизирует расход электричества, но сводит к нулю траты на общепит. Посудомойка — наша главная помощница. Она экономит воду (это для нас критично из-за выгребной канализации), но совсем не экономит свет, — объясняет она.

Главный секрет «невысокого» счета семьи за газ — современный котел и, возможно, хорошее утепление дома, которое они сделали, строя его своими руками. А главный скрытый расход — это плата за независимость от центральных сетей.

— Мы ни в чем себе не отказываем. Не экономим ни на воде, ни на отоплении. 252 рубля за месяц в лютый мороз — это цена за то, чтобы дочка бегала по дому в майке и шортах, за запах кофе из кофемашины и за ту самую «свою крепость», которую мы построили сами, — поясняет борисовчанка.

