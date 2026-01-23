В Украине взялись за любительницу оккупантов Успенскую 8 23.01.2026, 12:03

9,534

Любовь Успенская

Решение принял Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

Предательница Украины и певица Любовь Успенская стала официальной угрозой национальной безопасности Украины. Решение опубликовано на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Решение было принято на заседании 22 января. Нацсовет проанализировал деятельность Успенской и ее публичную позицию через мониторинг соцсетей и открытых источников. Было установлено, что Любовь Залмановна (Успенская) своими публичными заявлениями и действиями поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и оккупацию украинских территорий.

Национальный совет приводит факты участия Успенской в пропагандистских концертах, незаконные въезды на территорию Крыма и в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Также она поддерживала российские военные формирования.

«Среди прочего, во время пребывания на Донетчине в июле 2024 года Успенская провела концерт для российских захватчиков. В интервью пропагандистской радиостанции она заявила, что хотела поднять боевой дух оккупантам. В январе 2025 года Успенская присоединилась к инициативе российского продюсера Игоря Матвиенко перечислить средства на восстановление разрушенных во время боевых действий объектов культурного наследия на Курщине», — сообщает Нацсовет.

Кроме того, что на Успенскую наложены персональные санкции указом президента Украины, она также попала в Список физических лиц, поддерживающих агрессию против Украины, отрицающих или ставящих под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины, а также активно участвующих в антиукраинских мероприятиях государства-агрессора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com