В Украине взялись за любительницу оккупантов Успенскую

В Украине взялись за любительницу оккупантов Успенскую8
- 23.01.2026, 12:03
Решение принял Национальный совет по телевидению и радиовещанию.
Предательница Украины и певица Любовь Успенская стала официальной угрозой национальной безопасности Украины. Решение опубликовано на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию.
Решение было принято на заседании 22 января. Нацсовет проанализировал деятельность Успенской и ее публичную позицию через мониторинг соцсетей и открытых источников. Было установлено, что Любовь Залмановна (Успенская) своими публичными заявлениями и действиями поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и оккупацию украинских территорий.
Национальный совет приводит факты участия Успенской в пропагандистских концертах, незаконные въезды на территорию Крыма и в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Также она поддерживала российские военные формирования.
«Среди прочего, во время пребывания на Донетчине в июле 2024 года Успенская провела концерт для российских захватчиков. В интервью пропагандистской радиостанции она заявила, что хотела поднять боевой дух оккупантам. В январе 2025 года Успенская присоединилась к инициативе российского продюсера Игоря Матвиенко перечислить средства на восстановление разрушенных во время боевых действий объектов культурного наследия на Курщине», — сообщает Нацсовет.
Кроме того, что на Успенскую наложены персональные санкции указом президента Украины, она также попала в Список физических лиц, поддерживающих агрессию против Украины, отрицающих или ставящих под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины, а также активно участвующих в антиукраинских мероприятиях государства-агрессора.