Борислав Береза: Возникает все больше вопросов к Трампу 10 23.01.2026, 12:13

5,902

Борислав Береза

США действуют исходя из собственных интересов, а не из борьбы за демократию.

После захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро в Вашингтоне все активнее обсуждают возможность аналогичных сценариев в других авторитарных странах. В центре внимания администрации Дональда Трампа все чаще называют Кубу.

Насколько реалистично падение коммунистического режима на Кубе уже в этом году и как может выглядеть возможная спецоперация США?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Начнем с того, что Куба отличается от Венесуэлы по многим причинам, и одна из самых главных — это внутренние проблемы страны. Плюс сейчас добавляется еще одна проблема: у Кубы исчезает венесуэльская нефть, которая помогала стране выживать. Сейчас этой нефти не будет, и нужно искать возможности выкрутиться из этой ситуации. Поэтому, скорее всего, Куба плотнее обнимется с Китаем, чтобы решить свои проблемы.

Насколько это реальное действие? Сейчас Трамп показал, что он может переходить к агрессивным экспансионистским действиям в любой момент, даже игнорируя международное право. Мадуро, конечно, подонок, диктатор, мерзавец. Мадуро — человек, который нарисовал себе результаты на выборах. Но любое вмешательство в дела другой страны, например разговоры о том, что «мы берем под контроль всю венесуэльскую нефть и она будет продаваться через США», говорит о пренебрежительном отношении со стороны Белого дома к международным правовым стандартам. Поэтому здесь сложно вообще говорить о перспективах и о том, что сейчас будет делать Трамп. Но то, что Трамп готовится к восстановлению старой практики, когда интервенционистский процесс в Латинской Америке американцами очень активно продвигался, — в этом я не сомневаюсь.

Насколько свержение режима на Кубе может произойти в этом году, зависит от очень многого: как будет реагировать Китай, как будет реагировать Россия и, самое главное, насколько Куба, по оценке самих американцев, готова к сопротивлению.

Американцы готовы к быстрым действиям, которые не несут потерь среди их военных и помогают достигнуть результата. С Кубой это может не получиться.

— Какие диктаторские режимы сегодня наиболее уязвимы и кто может стать следующим объектом внимания Трампа?

— Тут вопрос в том, кого бы мы хотели, чтобы Трамп взял в фокус внимания. Например, я бы не отказался, чтобы Трамп посмотрел в сторону Северной Кореи, но почему-то туда Трамп смотреть не хочет. В сторону России — не очень хочет, более того, даже в сторону Беларуси не хочет. Хотя, наоборот, он смотрит в сторону Александр Лукашенко, которого приглашает в так называемый Совет мира. Возникает все больше и больше вопросов.

Поэтому давайте откровенно говорить: тут же вопрос не демократии и борьбы с тоталитарными режимами, а вопрос коммерческих интересов, которые Америка начинает продвигать и с помощью своих вооруженных сил добиваться результата.

Потому что Венесуэла, если бы она согласилась на условия Трампа, — Мадуро бы оставался и дальше править страной. И никого бы это особо не смущало. Например, Трампа не сильно смущает встречаться с кровавым убийцей Владимир Путин или отправлять своих представителей к диктатору и подонку Лукашенко. Поэтому давайте четко понимать, что происходит. Здесь — отстаивание экономических интересов с помощью военной силы.

— Есть ли вероятность, что Вашингтон все же займется режимами Лукашенко и Путина? Что должно произойти, чтобы это случилось?

— Нет, к сожалению, такого сценария нет. Потому что Трамп готов к конфронтациям, которые не приведут к потерям со стороны США. Например, с государствами, у которых нет достаточной военной силы или которые сильно уступают Америке в технологиях. Так, в Венесуэле стояли российские системы С-300, которые ничего не смогли сделать против того оружия, которое использовали американцы.

Это было отработано и протестировано в Украине. Получив этот опыт в Украине, зная, как уничтожать подобные системы, а также учитывая, что аналогичное российское оружие было проверено и оттестировано Израилем в Иране, американцы получили опыт и легко достигли результата.

Попытка войны с самой Россией — это риск ядерного конфликта, который американцам точно не нужен. Северная Корея — точно так же. Поэтому даже Иран на сегодняшний день — посмотрите — это заигрывание, где на первом плане стоит именно экономический вопрос, а не какой-либо другой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com