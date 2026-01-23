Что конкретно изменится для белорусов из-за ограничений на скорость интернета? 8 23.01.2026, 12:21

Мобильные операторы объяснили, что на практике изменится для их абонентов, после введения ограничений на скорость трафика на безлимитных тарифах. Можно ли вообще остаться без интернета, если выбрать лимит, и что будет с безлимитом на социальные сети и мессенджеры, которые предоставляют в рамках многих пакетов мобильные операторы?

Изменения из-за новых правил Министерства связи и информатизации непосредственно затронут только тарифы с безлимитным интернетом, пишет «Телеграф».

В компании Life, в частности, заявили , что изменения ожидают только тех, кто пользуется тарифом «Бесконечный Pro Max». Для них объём интернет-трафика на максимальной скорости ограничат максимально допустимыми новым законодательством 30 ГБ в месяц. Далее скорость трафика будет автоматически снижена до минимальной - 1 Мбит/с.

То есть совсем без интернета абонент не останется, даже если не станет дополнительно докупать себе отдельные пакеты интернет-трафика (что не запрещается новым законодательством). Но и в минус абонент не уйдёт. Просто серфить в привычном формате, когда новая страничка в браузере открывается за секунду, видео загружается без буферизации, а присланные друзьями фото открываются мгновенно, скорее всего, уже не получится. Придётся замедлиться в буквальном смысле этого слова.

А вот если в вашем пакете предусмотрен ещё и безлимит на мессенджеры, его новые ограничения не коснутся. По крайней мере, в этом заверили в компании Life в комментарии порталу Office Life.

Там пояснили, что безлимит на социальные сети и мессенджеры под действие нового постановления Минсвязи не попадает, так что как минимум с общением у абонентов проблем возникнуть не должно.

Кстати, по новым правилам мобильные операторы в Беларуси заработают официально с 23 февраля , а пока безлимитные тарифы остаются по-настоящему безлимитными. Абонентов и в Life, и в МТС, и в А1 пообещали ближе к этой дате проинформировать подробнее о конкретных изменениях по их тарифным планам.

Мобильные операторы также подсчитали, сколько в среднем выбирают их абоненты на безлимитах за месяц: у Life это около 25 Гб в месяц, у МТС - до 20 Гб. А вот об изменении стоимости «ограничено безлимитных» тарифов пока ни один из них не сообщал.

