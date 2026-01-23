Кличко во второй раз призвал киевлян по возможности выехать за город 9 23.01.2026, 12:22

Виталий Кличко

Ситуация крайне сложная.

Ситуация в Киеве из-за состояния энергосистемы остается крайне тяжелая. Поэтому киевляне по возможности должны выехать за пределы столицы.

Об этом в Telegram заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент», - подчеркнул мэр.

По его словам, Киев готовится к реагированию на различные сценарии развития событий, учитывая то, что «враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны».

Городские власти уже определили в каждом районе столицы опорные пункты обогрева, где в случае необходимости сможет оставаться на ночлег большое количество людей. В этих пунктах обустроят места для ночлега, обеспечат их устройствами обогрева, в частности мобильными котельными, а также питанием и средствами гигиены.

Мэр призвал киевлян заранее подготовиться к возможным осложнениям.

«Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. У кого еще есть варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их», - обратился он к жителям столицы.

Отдельно Кличко обратился к работодателям с просьбой организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционный формат.

Он также отметил, что в каждом районе города первым звеном реагирования являются районные государственные администрации, которые «оперативно собирают информацию и организуют работу на месте в координации с городским штабом».

«Районы на местах сейчас должны четко сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые мы решаем совместно, все вместе», - подчеркнул мэр.

По словам Кличко, планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях будут обсуждаться на штабе с главами районов. Он добавил, что все городские службы и департаменты КГГА работают круглосуточно.

«Сегодня все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации», - заявил мэр, добавив, что непрерывно работают коммунальные службы, больницы и социальные учреждения.

Ситуация со светом и отоплением в Киеве

В ночь на 22 января в Киеве начали поэтапное восстановление теплоснабжения более чем в трех тысячах жилых домов. При этом в городских властях предупреждают: подача тепла полностью стабилизируется в течение двух суток.

