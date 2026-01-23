В Беларусь идет оттепель

В Беларусь идет оттепель3
- 23.01.2026, 12:28
Когда морозы отступят?
В выходные в Беларуси сохранится холодная погода, однако к понедельнику ожидается потепление и осадки, сообщают синоптики.
В субботу ночью температура составит от −12…−17 °C, при прояснениях до −18…−21 °C, на юго-западе — −9…−11 °C. Днем будет от −5 °C на юго-западе до −14 °C на северо-востоке страны.
В воскресенье ночью местами, а днем на большей части территории пройдет снег, по юго-западу — с мокрым снегом. Возможны слабая метель, гололед и гололедица на дорогах. Ночная температура — от −10 °C на юго-западе до −25 °C на северо-востоке, днем — −8…−15 °C, местами на юге и юго-западе — −2…−7 °C.
В понедельник в Беларусь придут теплые воздушные массы с юга Европы. Ожидается облачная погода с осадками — снегом, мокрым снегом и дождем. На севере местами возможен сильный снег, прогнозируются туман, гололед и метели. Ветер юго-восточный, порывистый, местами сильный. Ночью температура составит от −2 °C на юго-западе до −17 °C на северо-востоке, днем — от −8 °C на северо-востоке до +3 °C на юге и юго-западе страны.