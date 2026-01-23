Тест на сплоченность

У европейцев растет решимость укреплять устойчивость и единство.

В европейских столицах с облегчением, но и раздражением восприняли заявление президента США Дональда Трампа о фактическом сворачивании его инициативы вокруг Гренландии, сделанное на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Генсек НАТО Марк Рютте сыграл ключевую роль в деэскалации, договорившись с Трампом о рамочном соглашении, детали которого пока остаются неясными. Этот шаг временно снизил напряженность и подтвердил подход «вовлекать, а не обострять» в отношениях с Вашингтоном, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Однако уже спустя сутки настроение в Европе изменилось. Хотя непосредственный кризис миновал, европейские лидеры понимают, что у этого эпизода будут долгосрочные последствия. Для Европы спор вокруг Гренландии стал очередным примером непредсказуемости американской политики при Трампе и его готовности к жесткому давлению даже на союзников.

Выступление Трампа в Давосе произвело сильное впечатление. Он фактически поставил Европу перед выбором: либо уступки по Гренландии, либо риск ослабления поддержки США в рамках НАТО. При этом он напомнил ЕС о его зависимости от США в сфере безопасности, энергетики и торговли. Хотя от военных и тарифных угроз Трамп отказался, его риторика усилила опасения в Европе.

Европейские политики отмечают, что даже временная разрядка не отменяет необходимости готовиться к новым кризисам в трансатлантических отношениях. Подход, основанный на уступках ради «стабильности», теряет поддержку. Напротив, растет решимость укреплять европейскую устойчивость, единство и способность противостоять внешнему давлению, включая экономическое.

В последние дни ЕС продемонстрировал большую сплоченность, чем ожидалось. Дания укрепила диалог с Гренландией, а Европа обозначила готовность усилить присутствие и сотрудничество в Арктике. Это повысило «цену вопроса» для Вашингтона и показало, что ЕС способен действовать согласованно.

Европейские лидеры считают нынешнюю паузу возможностью ускорить работу над стратегической автономией, наращиванием оборонных возможностей, диверсификацией торговли, защитой от экономического давления и укреплением внутреннего рынка капитала. Как отметил премьер-министр Канады Марк Карни, мир переживает «раскол, а не плавный переход».

