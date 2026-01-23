В Украине уволили пятерых заместителей министра обороны
23.01.2026, 12:43

4,604

Федоров анонсировал появление новых членов команды.

Кабинет Министров уволил пятерых заместителей министра обороны Украины Михаила Федорова.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Вчера правительство приняло решение об увольнении 5 заместителей министра обороны: Анатолия Клочка, Александра Козенко, Николая Шевцова, Владимира Заверухи и Анны Гвоздяр.

Спасибо каждому за вклад в развитие Министерства обороны, реализованные проекты и выполненные задачи. Часть из них продолжит работать в команде Министерства обороны в других направлениях в качестве советников или руководителей проектных офисов», - говорится в сообщении.

Министр анонсировал появление новых членов команды Минобороны в ближайшие недели. Они будут отвечать за важные направления деятельности.

«Это шаг к обновлению министерства, чтобы выполнить задачу президента — построить систему, способную остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике.

Мы уже сформировали ключевые этапы достижения целей. Первый — перестройка менеджмента, и это важный шаг к изменению системы. Человеческий капитал и технологии должны работать максимально эффективно — только так мы можем остановить Россию.

Мы открыты для новых людей, которые имеют видение, успешные проекты, способны эффективно воплощать в жизнь асимметричные инновационные технологические идеи», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com