В Украине уволили пятерых заместителей министра обороны

В Украине уволили пятерых заместителей министра обороны1
- 23.01.2026, 12:43
Федоров анонсировал появление новых членов команды.
Кабинет Министров уволил пятерых заместителей министра обороны Украины Михаила Федорова.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Вчера правительство приняло решение об увольнении 5 заместителей министра обороны: Анатолия Клочка, Александра Козенко, Николая Шевцова, Владимира Заверухи и Анны Гвоздяр.
Спасибо каждому за вклад в развитие Министерства обороны, реализованные проекты и выполненные задачи. Часть из них продолжит работать в команде Министерства обороны в других направлениях в качестве советников или руководителей проектных офисов», - говорится в сообщении.
Министр анонсировал появление новых членов команды Минобороны в ближайшие недели. Они будут отвечать за важные направления деятельности.
«Это шаг к обновлению министерства, чтобы выполнить задачу президента — построить систему, способную остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике.
Мы уже сформировали ключевые этапы достижения целей. Первый — перестройка менеджмента, и это важный шаг к изменению системы. Человеческий капитал и технологии должны работать максимально эффективно — только так мы можем остановить Россию.
Мы открыты для новых людей, которые имеют видение, успешные проекты, способны эффективно воплощать в жизнь асимметричные инновационные технологические идеи», — добавил он.