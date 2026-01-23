Зеленский расширил делегацию Украины для переговоров в Абу-Даби 23.01.2026, 12:55

4,366

Стало известно, кто в нее входит.

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации на трехсторонних переговорах между Украиной, США и РФ в ОАЭ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

В переговорную группу вошли:

секретарь СНБО Рустем Умеров,

глава ОП Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица,

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,

глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия,

представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По словам Зеленского, мандат делегации понятен, а сегодня после 16:00 (по Минску) планируется телефонное совещание для согласования тем разговоров, ожиданий и рамок переговоров.

Напомним, сегодня, 23 января, пройдет первая трехсторонняя встреча Украины, США и России в Абу-Даби.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com