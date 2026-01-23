Ученые: Оптимисты лучше борются с болезнями

  • 23.01.2026, 13:01
Позитивное мышление усиливает иммунную систему человека.

Те, кто изо всех сил стараются быть оптимистами, поступают рационально. Свежее исследование ученых из Израиля и США показало, что позитивный настрой может усилить иммунный ответ на вакцину, пишет «Нож».

Важно уточнить: авторы статьи не утверждают, что вера в лучшее исцеляет людей от болезней. Тем не менее они доказали, что особый тип мышления помогает нашему организму немного эффективнее справляться с инфекциями. Научная работа опубликована в журнале Nature medicine.

Ученые провели эксперимент с участием 85 добровольцев. Их произвольно распределили по трем группам и познакомили с разными ментальными стратегиями — техниками управления своим эмоциональным состоянием. В процессе обучения участникам сообщали, насколько хорошо им удается выполнять задания: они получали обратную связь от специалистов в режиме реального времени.

Спустя четыре тренировочных занятия всем испытуемым ввели вакцину от гепатита B. Далее они дважды — через две и через четыре недели — сдали кровь, и ученые проанализировали образцы на наличие антител.

Они пришли к выводу, что у людей с повышенной активностью вентральной области покрышки (ВОП) — части системы вознаграждения мозга — наблюдался самый сильный иммунный ответ на вакцину. Судя по всему, лучше всех на прививку отреагировал организм участников, научившихся мыслить более оптимистично.

«Подход, который мы протестировали, предназначен исключительно для использования в качестве допсредства, способного повысить иммунный ответ на вакцинацию, — пояснил доктор Ницан Любианикер, старший автор исследования. — Он не может и не должен заменять вакцины или стандартное медицинское обслуживание».

Теперь команде нужно провести дополнительные исследования, чтобы определить, насколько эффективна открытая ими методика укрепления иммунитета.

Юрий Федоренко
Алексей Копытько
Сергей Алексашенко
Александр Левченко