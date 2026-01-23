В белорусской армии еще живы валенки и ушанки 5 23.01.2026, 13:12

От портянок в армии отказались примерно в 2005-м.

Вопросы военной безопасности Беларуси, вокруг которой лязгает гусеницами НАТО, никак не оставят государственные медиа, пишет planbmedia.io. Только-только глава Совбеза Александр Вольфович убедил всех, что верит в наличие в Беларуси «Орешника», как дотошное население озадачилось новым вопросом. Почему сегодня солдат реже можно увидеть в валенках и шапках-ушанках?

Напрашивается ответ — чтобы не пугать потенциального противника. Но начальник 2336-й базы хранения вещевого имущества ВС РБ Андрей Лобаненко дал любопытным журналистам иные разъяснения.

Оказывается, использовать валенки постоянно стало проблематично, хотя полностью от них не отказались. «Наши зимы не позволяют в полной мере весь сезон ходить в валенках. Они боятся влаги, и когда намокают, становится очень неприятно военнослужащим», — пояснил Лобаненко.

С ушанками все еще проще: «практика показала их неудобство в боевых условиях».

«Как показывают опыт и практика, одеть поверх шлем (стальной или кевларовый) при задаче в поле на шапку-ушанку довольно тяжело, давит голову, неудобно», — объяснил Лобаненко. При этом, заверяют в вооруженных силах, шапка-ушанка полностью не исчезла и по-прежнему остается в комплекте повседневной и боевой формы.

От портянок в армии отказались примерно в 2005-м, чуть позже избавились и от кирзовых сапог. Так что НАТО пусть лучше не суется. Беларусы — во всеоружии.

