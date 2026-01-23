Россияне стали отказываться от сливочного масла
23.01.2026, 13:14

Из-за резкого роста цены.

Россияне стали меньше покупать сливочное масло после его резкого подорожания. В январе—сентябре 2025 года продажи продукта в натуральном выражении упали на 12% год к году, до 210 400 т, но в денежном выросли на 17%, до 216,8 млрд руб. Это следует из данных аналитической компании NTech, которые приводят «Ведомости». В «Магните» сообщили о снижении продаж как в натуральном, так и в денежном выражении, но конкретные цифры не назвали.

Потребители начали экономить и либо совсем отказываются от покупки масла, либо покупают его в меньших объемах, говорит директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. По данным Росстата, средняя розничная стоимость сливочного масла по итогам января—сентября 2025 года составила 1213 руб. за 1 кг. Годом ранее показатель находился на уровне 927 руб. Таким образом, за год масло подорожало почти на треть. Однако в пачках по 180 г рост оказался меньше — около 22% (со 177 до 217 руб. в среднем). В целом с начала войны в 2022-м по 2025 год включительно цены на сливочное масло выросли на 57%.

Сливочное масло подорожало из-за увеличения затрат на корма, энергоресурсы, логистику и заработные платы, отмечает Белов. По его словам, дополнительное давление оказало и изменение мировых цен на продукт, а также снижение доходности выпуска сухого обезжиренного молока. На данный момент рынок стабилизировался и при отсутствии форм-мажорных обстоятельств существенных колебаний стоимости сливочного масла ожидать не стоит, добавил коммерческий директор АО «Эссойла» Иван Кузнецов.

До этого крупнейшие розничные сети жаловались, что россияне начали переходить на сберегательную модель и экономят на продуктах питания. Из-за «экономических реалий» ритейлеры испытывают проблемы с продажами и вынуждены сдерживать цены «на полке», говорил источник «Коммерсанта» в одной из федеральных сетей.

Чтобы сэкономить на продуктах, потребители стали чаще наведываться в жесткие дискаунтеры, которые продают самые дешевые товары с максимальным скидками. Согласно данным Infoline, выручка таких магазинов («Светофор», «Чижик», «Доброцен») выросла на 27% год к году — рекордно среди всех продуктовых ритейлеров.

