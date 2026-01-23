30 апреля 2026, четверг, 16:32
Зеленский: Исторический договор о гарантиях безопасности для Украины готов для подписания

  • 23.01.2026, 13:32
Дату и место ожидают от президента США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что магистральная договоренность о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами уже готова к подписанию, а дату и место подписания еще ожидают от президента США Дональда Трампа.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в комментарии журналистам, передает издание «Новости.LIVE». По его словам, ключевая договоренность о гарантиях безопасности уже достигнута. Кроме того, он добавил, что впоследствии на основе этого документа появятся еще дополнительные соглашения, но ключевые моменты уже согласованы.

«Я жду от президента Трампа дать место. Это up to him. Мы готовы подписывать такие важные для нас, еще раз подчеркиваю, уверенность, что это исторический документ. Такой документ ждет ратификация в Конгрессе Соединенных Штатов, в парламенте Украины. Поэтому еще на этом пути много шагов», — отметил президент Украины.

Также политик рассказал, что Дональд Трамп поддерживает идею создания зоны свободной торговли Украины с США, и, по его мнению, это решение очень поможет развить отечественный бизнес.

«Посмотрим потом детали, безусловно, но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит», — отметил он.

популярное за неделю

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Александр Левченко