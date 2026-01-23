«Лукашенко завел свою старую мантру»11
- 23.01.2026, 13:36
Диктатор требует от чиновников «возвращение в СССР».
Лукашенко в очередной раз рассказал про «сложную ситуацию» в глубоко убыточной Витебской области. Для укрепления туда отправили губернатором бывшего посла Беларуси в РФ Александра Рогожника. Почему от перемены начальников проблемы области не решаются, приводит слова экономиста Сергея Чалого «Салiдарнасць».
— Очень показательным был прошлый кадровый день у Лукашенко, — говорит аналитик в своей авторской программе на канале БРЦ. — Ничто так не говорит о продуманности и системности кадровой политики, как случившееся 15 января. Когда буквально пару дней назад принимали с отчетом посла Беларуси в РБ, а потом — оп — и этого человека отправляют губернатором Витебской области.
При этом «для витебских людей» прозвучало пояснение: мол, это не чрезвычайщина, но область нуждается в «каком-то прорыве», свежем взгляде и тому подобное.
А потом, напоминает аналитик, Лукашенко завел свою старую мантру о том, что без продукции, особенно сельского хозяйства, с Витебщины — страна может запросто обойтись. Потому что дай бог продать и потребить все остальное, что страна произвела. Ну, казалось бы, решение найдено — не производите.
Но ведь Витебская область — это часть нашей страны, добавил правитель, там живут хорошие люди, тем более, что там «огромные ресурсы сосредоточены».
— Это классический эффект омертвленных издержек: мы же столько всего там сделали и вложили, когда-то должно и прорвать результатами, — комментирует Чалый. — Поэтому Лукашенко и поспешил заверить, что это не разговоры власти о том, чтобы «забыть наш северный край» и пустить все на самотек.
Хотя по смыслу выходит именно это, что как раз эти мысли рассматривались.
Если ты хочешь спасать сельское хозяйство — нужно назначать специалиста в сельском хозяйстве. Которым, собственно, и был только что снятый предыдущий глава Витебской области.
Показательна и четкость поручений правителя, отмечает аналитик: сделать новому главе области нужно «что-то», окинуть регион «новым взглядом», и непременно — без раскачки, прямо с сегодняшнего дня не думать, а действовать. Мешать, мол, не будут, только помогать — тебе и карты в руки. Но чего при этом правитель хочет, каких конкретно действий он требует от нового назначенца — непонятно.
— В духе «не допустите гибель молодняка животных: раздайте по дворам, делайте что угодно, но нужно защитить будущее ваших зарплат и доходов». Очень конкретно, правда — делайте, что угодно, но чтобы было, как я хочу, — подчеркивает Чалый. — Что называется, не знаю, как, но сделайте.
Правда, позже Лукашенко все-таки назвал, что видит приоритетными задачами губернатора Витебщины. И, о чудо, это как раз-таки сельское хозяйство, в котором «промышленник» Рогожник не слишком силен: строительство молочнотоварных комплексов, комплексов по откорму и воспроизводству крупного рогатого скота, а также свиней.
— А то ведь комплексов понастроили, жалуется Лукашенко, а они не заполнены хорошим скотом — спрашивается, зачем строили. А у кого спрашивается? Ты же сам хотел эти комплексы, — уточняет Чалый.
— И вот теперь «задачи доведены»: комплексы есть, а вы с ними делайте, что угодно, но чтобы они дали результат. При этом Лукашенко вновь и вновь возвращается к тому, что сделайте мне, как было в Советском Союзе, это нельзя разрушать. Ну, давайте вернемся к натуральному хозяйству на уровне областей — почему нет.
Хотя в течение прошлого года сколько у него прошло аналогичных совещаний о том, что же делать с Витебщиной и с теми комплексами, которые власти там насоздавали.
И всякий раз это представляется так, словно это не он сам принимал решения, как вожжа под хвост попало, а чиновники сделали проект, как-то исполняли — а результат такой, что его нельзя показывать не то, что народу, а вообще никому.
Кроме Рогожника. С наказом: это ничего не трогай, а так делай все, что хочешь.