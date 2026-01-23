Украина готова войти в Объединенные силы Европы
- 23.01.2026, 13:58
- 6,018
Зеленский назвал условия.
Украина может присоединиться к Объединенным силам Европы после завершения войны. Об этом в беседе с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.
«Все понимают, что у нас самая большая и опытная армия с реальным опытом войны. Все это понимают. Потому что у нас война. И поэтому основой для объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия. Для этого нужно сделать несколько шагов, на которые у Украины сегодня нет времени», - отметил президент Украины.
Он пояснил, что это юридические и бюрократические шаги, а также шаги по привлечению финансирования, на которые у власти сейчас нет времени.
«Мы фокусируемся на фронте», - пояснил Зеленский.