Песков крупно подвел Путина13
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 23.01.2026, 14:08
Главу Кремля отправили «в стойло».
Пресс-секретарь Песков неожиданно предстал изоляционистом, вытолкнув великую геополитику своего шефа в грязное стойло внутренних проблем.
Комментируя тему Гренландии, Песков неожиданно поведал:
«У нас много своих дел. Нам надо защищать свои интересы. Нам надо заниматься специальной военной операцией, экономическим развитием, исправлять демографию, подтягивать уровень развития в отечественной электронике».
Но ведь в экономике, судя по тому, что неоднократно говорилось руководящими лицами, все отлично – от санкций она только окрепла, рост больше, чем в Европе, инфляция низкая, демография улучшается вследствие «специальной военной операции», микроэлектроника за 25 путинских лет стала такой, что аналогов ей нет.
Отчего бы вашему шефу не заняться Гренландией, Песков? Он объявил, что Дания всегда относилась к острову, «довольно жестко, если не сказать жестоко». Не пора ли вам освободить тамошних моржей и белых медведей от неонацизма и неоколониализма? Они стонут от того, что к ним не обращаются по-русски.
