30 апреля 2026, четверг, 16:33
В Axios раскрыли главную интригу переговоров Украины, РФ и США в Абу-Даби

  • 23.01.2026, 14:23
От этого будет зависеть дальнейший ход мирного процесса.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби сосредоточатся на ключевом вопросе — контроле над территориями на востоке Украины. От того, насколько стороны смогут найти компромисс, будет зависеть дальнейший ход мирного процесса.

Как сообщает издание Axios, накануне нового этапа переговоров в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями президента США Дональда Трампа. В Москву прибыли специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, старший советник Трампа Джаред Кушнер и представитель администрации Джош Грюнбаум. Основной темой стало американское видение прекращения войны в Украине.

По данным источника, США уже практически согласовали мирный план с Киевом, но убедить Кремль поддержать его пока не удалось. Российский диктатор Путин не отверг предложения окончательно, оставив пространство для дальнейших консультаций.

Что будут обсуждать в Абу-Даби

На переговорах в Абу-Даби ключевым станет именно вопрос территорий, в частности статус восточных областей Украины.

В Кремле заявили, что без уступок Киева по Донбассу перспектив долгосрочного урегулирования нет.

После встречи в Москве советник Путина Юрий Ушаков отметил, что американские посланники подробно проинформировали президента РФ о ходе переговоров с Киевом. По его словам, разговор был конструктивным и откровенным, касался также других международных вопросов.

Из Москвы Уиткофф и Кушнер отправились в Абу-Даби, где присоединятся к трехсторонней встрече. К американской делегации присоединится также министр армии США Дэн Дрисколл.

Юрий Федоренко
Алексей Копытько
Сергей Алексашенко
Александр Левченко