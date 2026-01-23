В Axios раскрыли главную интригу переговоров Украины, РФ и США в Абу-Даби

В Axios раскрыли главную интригу переговоров Украины, РФ и США в Абу-Даби3
- 23.01.2026, 14:23
От этого будет зависеть дальнейший ход мирного процесса.
Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби сосредоточатся на ключевом вопросе — контроле над территориями на востоке Украины. От того, насколько стороны смогут найти компромисс, будет зависеть дальнейший ход мирного процесса.
Как сообщает издание Axios, накануне нового этапа переговоров в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями президента США Дональда Трампа. В Москву прибыли специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, старший советник Трампа Джаред Кушнер и представитель администрации Джош Грюнбаум. Основной темой стало американское видение прекращения войны в Украине.
По данным источника, США уже практически согласовали мирный план с Киевом, но убедить Кремль поддержать его пока не удалось. Российский диктатор Путин не отверг предложения окончательно, оставив пространство для дальнейших консультаций.
Что будут обсуждать в Абу-Даби
На переговорах в Абу-Даби ключевым станет именно вопрос территорий, в частности статус восточных областей Украины.
В Кремле заявили, что без уступок Киева по Донбассу перспектив долгосрочного урегулирования нет.
После встречи в Москве советник Путина Юрий Ушаков отметил, что американские посланники подробно проинформировали президента РФ о ходе переговоров с Киевом. По его словам, разговор был конструктивным и откровенным, касался также других международных вопросов.
Из Москвы Уиткофф и Кушнер отправились в Абу-Даби, где присоединятся к трехсторонней встрече. К американской делегации присоединится также министр армии США Дэн Дрисколл.