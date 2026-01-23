Украинские комплексы NASAMS получат совершенно новые ракеты 1 23.01.2026, 14:32

Благодаря рекордной военной помощи от Норвегии.

В 2026 году Норвегия передаст Украине новые ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые находятся на вооружении ВСУ. Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров.

По данным Минобороны, Федоров обговорил усиление украинской ПВО со своим норвежским коллегой Торе Сандвиком. Они обсудили дальнейшее сотрудничество Киева и Осло в рамках инициативы PURL, которая предусматривает покупку у США оружия, военной техники и боеприпасов для Украины.

Также министры говорили про интеграцию новых ракет для украинских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Федоров поблагодарил Норвегию за то, что она взяла участие в финансировании покупки для ВСУ американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он также призвал Осло продолжить развивать системы Patriot в Украине.

Отметим, что Норвегия в 2025 году внесла самый большой взнос в программу PURL для усиления украинской ПВО за счет американского оружия. Эту инициативу внедрили в 2025 году после того, как президент США Дональд Трамп отказался бесплатно передавать Киеву оружие.

Теперь американское оружие для ВСУ покупают страны НАТО (а также Австралия и Новая Зеландия, которые не входят в Альянс), а потом передают его Украине. Норвегия оказывает Украине огромную помощь в борьбе с российской агрессией. В 2025 году норвежская сторона выделила на военную помощь Киеву 2 млрд евро.

В 2026 году эта цифра увеличится до рекордных 7 млрд долларов. Но Осло помогает Украине не только в военном плане. Норвежцы оказывают Киеву большую финансовую и гуманитарную помощь. Например, в январе 2026 года правительство Норвегии выделило дополнительно 400 млн долларов на восстановление украинской энергетической инфраструктуры и на поддержку украинцев.

