В Беларуси можно будет пополнять счета по номеру телефона

В Беларуси можно будет пополнять счета по номеру телефона3
- 23.01.2026, 14:43
Уже с июля.
В Беларуси с июля появится возможность пополнять банковский счет через ЕРИП по номеру мобильного телефона. Соответствующие изменения внесены в инструкцию о порядке оказания платежных услуг.
Чтобы пополнить счет по номеру телефона, необходимо будет знать сам номер мобильного телефона, а также потребуется согласие получателя на использование номера телефона для осуществления операций в ЕРИП, сообщает Нацбанк.
«Если у получателя несколько счетов в одном банке, он сам выберет, на какой из них ему будут зачисляться денежные средства при пополнении по номеру телефона. Это дополнительная возможность. По-прежнему можно будет использовать привычные реквизиты: IBAN, данные карты, номер договора и т.д.», — сообщает главное финансовое учреждение страны.
Изменения вступят в силу с 25 июля 2026 года. Банкам необходимо время, чтобы обновить свои системы.