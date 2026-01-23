Sky News: Мирные переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби уже начались

Sky News: Мирные переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби уже начались13
- 23.01.2026, 14:59
Переговоры по поиску путей к установлению мира между представителями Украины, США и России уже начались в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
Отмечается, что эти переговоры должны стать первыми прямыми трехсторонними переговорами с момента начала войны Россией.
Однако, корреспондент телеканала сообщает, что неизвестно, находятся ли представители украинской и российской делегаций в одной комнате.
В то же время , как сообщил журналистам советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, часть команд уже в Абу-Даби.
«Поэтому часть вопросов уже могут обсуждать. Это разговоры с участием неформальных людей, поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках», - отметил Литвин.
Сегодня президент Украины издал указ №72/2026 от 23 января о вопросах делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.
Делегацию Украины представляют:
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации Рустем Умеров;
руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов;
народный депутат Украины Давид Арахамия;
советник Кабинета Президента Украины Офиса Президента Украины Александр Бевз;
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов;
начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко;
первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица;
первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Острянский;
первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;
заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.