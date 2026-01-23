Sky News: Мирные переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби уже начались 13 23.01.2026, 14:59

7,866

Но неизвестно, находятся ли украинская и российская команды в одной комнате.

Переговоры по поиску путей к установлению мира между представителями Украины, США и России уже начались в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Отмечается, что эти переговоры должны стать первыми прямыми трехсторонними переговорами с момента начала войны Россией.

Однако, корреспондент телеканала сообщает, что неизвестно, находятся ли представители украинской и российской делегаций в одной комнате.

Обновлено

В то же время , как сообщил журналистам советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, часть команд уже в Абу-Даби.

«Поэтому часть вопросов уже могут обсуждать. Это разговоры с участием неформальных людей, поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках», - отметил Литвин.

Сегодня президент Украины издал указ №72/2026 от 23 января о вопросах делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

Делегацию Украины представляют:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации Рустем Умеров;

руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов;

народный депутат Украины Давид Арахамия;

советник Кабинета Президента Украины Офиса Президента Украины Александр Бевз;

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов;

начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко;

первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица;

первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Острянский;

первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com