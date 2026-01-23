Белорус о стиралках «Атлант»: Дверцу приходится вырывать из корпуса 8 23.01.2026, 14:54

Что не так с белорусской техникой.

Житель Могилёва пожаловался на стиральную машину белорусского производителя «Атлант», заявив, что дверцу прибора «приходится буквально вырывать из корпуса» из-за отсутствия кнопки открытия. Его отзыв опубликовал портал mogilev.in.

По словам покупателя, стиральную машину он приобрёл через интернет-магазин, к работе которого претензий не имеет. Однако сам прибор его разочаровал. Мужчина рассказал, что выбирал технику для родителей, которые уже пользовались машинами «Атлант» и привыкли к этому бренду. Он искал простую модель без сенсорных кнопок, рассчитанную на загрузку до 6 кг, и остановился на модели СМА 60С1010-00.

«Первый и главный — и как такое инженеры могли придумать? — на дверце нет кнопки для блокировки и открывания. Мне и в голову не пришло про этот нюанс уточнить у продавца. В нормальных машинках как? Нажал на ручке кнопку и с легкостью открыл дверцу. Здесь нет чего нажимать. Дверцу нужно в буквальном смысле вырывать из корпуса с силой, потому что, когда закрываешь, срабатывает блокировка, но кнопки ее убрать нет. У матери сил не всегда хватает открыть. Представляете, бытовая техника, которую не открыть? «Атлант», вы лучше такие холодильники сделайте для худеющих, чтобы лишний раз боялись к дверце прикоснуться», — рассказал он.

Он также отметил, что даже после нескольких стирок от машины сохраняется запах резины. Ещё одной претензией стал слабый отжим: по словам мужчины, при 800 оборотах бельё остаётся заметно влажным. При этом он подчеркнул, что это субъективное сравнение с другой моделью.

