«Путин стал неподъемным балластом для элит РФ»9
- 23.01.2026, 15:34
- 9,016
Есть несколько вариантов, как будут решать его проблему.
Украина с партнерами начала нелегкий путь окончания войны. Но многие считают, что остановить страну-агрессора Россию нельзя будет без смерти или отстранения от власти кремлевского диктатора Владимира Путина.
Действительно ли это так, во время чата в «Главреде» рассказала оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова. По ее словам, Путина можно отстранить от власти разве что в случае его смерти.
«При жизни его оттуда выковырять невозможно. Хотя примеры Каддафи и Мадуро доказывают: нет ничего невозможного. А после самого успешного удара по бункеру, где находился глава Хезболлы Насралла и там же принял иной облик, мы увидели, что есть готовые сценарии для Путина», - отметила она.
Российская элита обеспокоена ситуацией в стране
Максакова утверждает, что элите РФ предложили варианты развития событий, похожие на те, что произошли в Венесуэле и Иране. Поэтому перед элитой сейчас остро стоит дилемма.
«Даже в этом безумии приспособленцы, конформисты, конъюнктурщики и просто аморальные циники попытаются приспособиться с наименьшим ущербом. Теперь им есть из чего выбирать. Вопрос в том, произойдет ли это путем свержения Путина изнутри, то есть в результате переворота, или все будет выглядеть естественно. Может, все будет, как в случае со Сталиным, когда он утонул в луже своей мочи», - предположила общественная деятельница.
Точно известно одно - Путин уже стал неподъемным балластом для элит и тянет всех за собой. Но повлиять на устранение Путина Украина не может, это должна произойти какая-то история. Поэтому лучше всего рассчитывать на свои силы и думать, каким образом приблизить этот финал.