Трамп предложил применить 5-ю статью устава НАТО 14 23.01.2026, 15:30

Для защиты южной границы США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам следовало бы испытать НАТО, применив статью 5 Североатлантического договора для защиты южной границы страны.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех и требует совместного ответа.

«Возможно, нам следовало испытать НАТО: применить статью 5 и заставить НАТО прибыть сюда и защитить нашу южную границу от дальнейших вторжений нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество пограничников для выполнения других задач», - написал Трамп.

Его заявление появилось после комментариев, в которых он выразил недовольство уровнем поддержки США со стороны НАТО, а также на фоне критики со стороны лидеров Европейского Союза в отношении намерений Вашингтона приобрести Гренландию.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что США нуждаются в контроле над Гренландией из соображений безопасности.

«Все, что мы просим, это получить Гренландию, включая права и собственность, потому что для ее защиты нужна собственность, а защитить ее на условиях аренды невозможно», - сказал президент США.

