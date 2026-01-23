Европе пора перехватывать российский «теневой флот» в Балтике 1 23.01.2026, 15:23

Балтийское море может стать ключевым элементом сдерживания Кремля.

На протяжении многих лет Россия использует так называемый «теневой флот» нефтяных танкеров для обхода международных санкций и финансирования войны против Украины. Эти суда, часто старые, незастрахованные и зарегистрированные под «удобными» флагами, долгое время действовали в условиях правовой неопределенности, пользуясь сдержанностью западных государств, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Ситуация начала меняться в конце прошлого года, когда администрация президента США Дональда Трампа предприняла более жесткие меры против аналогичной сети, задействованной в экспорте венесуэльской нефти. США нацелились не только на сами суда, но и на логистику и посредников, тем самым повысив издержки и риски для подобных операций. Этот подход, по мнению экспертов, показал уязвимость «теневых» морских сетей и продемонстрировал, что они не являются неприкосновенными.

Особое беспокойство вызывает деятельность российского «теневого флота» в Балтийском море. Помимо обхода санкций, такие суда рассматриваются как потенциальная угроза подводной критически важной инфраструктуре — трубопроводам, энергетическим и телекоммуникационным кабелям. С октября 2023 по декабрь 2024 года в регионе были зафиксированы повреждения нескольких объектов, включая газопровод Balticconnector и кабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. Хотя прямая связь с Россией не всегда доказана, эксперты отмечают наличие у Москвы как возможностей, так и мотивов для подобных действий.

Кроме того, растут опасения, что «теневой флот» может использоваться в гибридных операциях — для разведки, радиоэлектронной борьбы или поддержки беспилотников, сохраняя при этом формальный гражданский статус.

Европейский союз ввел санкции против сотен судов, запретив им доступ в порты и обслуживание. Отдельные страны, включая Финляндию, Эстонию, Германию и Францию, проводили досмотры подозрительных танкеров, однако чаще ссылались на ограничения международного морского права, в частности Конвенции ООН по морскому праву. Критики считают, что такое самоограничение позволяет России продолжать деятельность практически безнаказанно.

На фоне более решительных действий США в Европе усиливаются призывы пересмотреть подход и шире трактовать существующие правовые механизмы. По мнению аналитиков, Балтийское море может стать ключевым полигоном, где Европа либо усилит сдерживание гибридных угроз, либо продолжит уступать инициативу.

