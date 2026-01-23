закрыть
30 апреля 2026, четверг, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Александр Рыбак хочет снова покорить «Евровидение»

8
  23.01.2026, 15:29
  • 3,454
Артист белорусского происхождения может снова выступить за Норвегию.

Норвегия начала подготовку к участию в Евровидении-2026 и в ближайшее время определит артиста, который представит страну на международном песенном конкурсе.

Среди претендентов на победу в национальном отборе — артист белорусского происхождения Александр Рыбак, уже побеждавший в конкурсе. Об этом сообщается на официальном сайте Eurovision Song Contest.

Национальный отбор в Норвегии проходит под названием Melodi Grand Prix и состоится в субботу, 28 февраля. За право представлять страну будут бороться девять исполнителей. Восемь участников уже известны, а имя девятого определят по итогам Кубка Melodi Grand Prix — серии музыкальных дуэлей, которые пройдут на радио и на сайте NRK с голосованием зрителей.

В числе участников Melodi Grand Prix 2026 заявлены Mileo, emma, JONAS LOVV, Hedda Mae, STORM, Leonardo Amor, Silke и Александр Рыбак.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

