Александр Рыбак хочет снова покорить «Евровидение»8
- 23.01.2026, 15:29
Артист белорусского происхождения может снова выступить за Норвегию.
Норвегия начала подготовку к участию в Евровидении-2026 и в ближайшее время определит артиста, который представит страну на международном песенном конкурсе.
Среди претендентов на победу в национальном отборе — артист белорусского происхождения Александр Рыбак, уже побеждавший в конкурсе. Об этом сообщается на официальном сайте Eurovision Song Contest.
Национальный отбор в Норвегии проходит под названием Melodi Grand Prix и состоится в субботу, 28 февраля. За право представлять страну будут бороться девять исполнителей. Восемь участников уже известны, а имя девятого определят по итогам Кубка Melodi Grand Prix — серии музыкальных дуэлей, которые пройдут на радио и на сайте NRK с голосованием зрителей.
В числе участников Melodi Grand Prix 2026 заявлены Mileo, emma, JONAS LOVV, Hedda Mae, STORM, Leonardo Amor, Silke и Александр Рыбак.