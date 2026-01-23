«Ты не Мерлин Монро»: житель Гродно «разнес» местный троллейбус 6 23.01.2026, 15:34

Однако у него есть и фавориты.

В конце января в TikTok появился аккаунт под названием «хейтер 23 троллейбус г. Гродно». Автор роликов негодует из-за опозданий троллейбуса и называет транспорт «мерзкой личинкой» и «омерзительной труповозкой». Автобусный парк Гродно выступил с опровержением, которое опубликовали в «Гродненской правде», пишет Hrodna.life.

Пока автор опубликовал менее 10 видео. В них он фиксирует опоздания гродненского троллейбуса №23. «Тварь, с*ка, 23 троллейбус элегантно решил опоздать на 17 минут. Но знай, бл*ть, что ты не Мерлин Монро и тебе не положено опаздывать», — подписал одно из последних видео хейтер троллейбуса.

Также автора раздражает 53 автобус — его он называет «мерзопакостным», а вот троллейбус №24 блогер считает «грациозным и царственным».

У аккаунта 444 подписчика, самое популярное видео (посвящено вони на Девятовке из-за «Лукойла»), набрало почти 110 тыс. просмотров.

Замдиректор автопарка по идеологической работе Сергей Рышкевич сообщил, что на предприятии «наслышаны о том, как автор критикует» транспорт Гродно.

— Хочу опровергнуть его слова о том, что троллейбус игнорирует остановочные пункты, — отметил Рышкевич.

