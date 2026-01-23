Президент Румынии назвал условие начала переговоров об объединении с Молдовой 4 23.01.2026, 15:34

Никушор Дан

Фото: mediafax.ro

Сценарий возможен.

Сценарий объединения Румынии и Молдовы в единое государство будет возможен только тогда, когда этого захочет большинство населения обеих стран.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, которого цитирует Observator News.

Дана спросили, готова ли Румыния по состоянию на сейчас серьезно рассматривать сценарий, при котором страна объединится с Молдовой. Дан в ответ сказал, что это возможно, когда большинство людей в Румынии и Молдове - особенно в последней - захотят этого.

«В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Сейчас мы не готовы к этому», - сказал он.

При этом в офисе Дана не так давно говорили обратное - мол, Бухарест готов серьезно и в любой момент начать переговоры об объединении с Молдовой, если она рассматривает такой вариант и он приемлем с учетом гражданской позиции.

12 января президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосует за объединение с Румынией, если этот вопрос будет вынесен на референдум. Она подчеркнула, что ее стране все сложнее «выживать» самостоятельно, поскольку Молдова стала мишенью гибридной войны РФ.

В то же время Санду добавила, что понимает, что идея объединения с Румынией не поддерживается большинством населения Молдовы. В отличие от вступления в ЕС, куда страна подала заявку в 2022 году и который она назвала «более реалистичной целью».

