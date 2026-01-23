«Я столько не зарабатываю»: белорус вызвал бурю эмоций своими тратами

Брестчанин рассказал в Threads, сколько тратит на жизнь в месяц, — и запустил бурное обсуждение. Одни пользователи начали детально расписывать свои бюджеты, другие удивлялись скромным суммам, а третьи признавались, что при их зарплатах такие цифры для них недостижимы, пишет «Зеркало».

Автор поста сразу предложил обсудить личные расходы и привел собственный пример. «Белорусы! Сколько вы тратите на себя в месяц? Мои цифры (своя квартира, Брест): коммуналка — 80 рублей, интернет и связь — 20 рублей, еда — 600 рублей, тренажерка — 60 рублей, развлечения — 300 рублей, такси — 100 рублей, массаж — 150 рублей. Итого — 1310 рублей (около 440 долларов) в месяц. Плюс неежемесячные расходы на таблетки, бытовую химию и вещи, поэтому в среднем выходит около 1500 рублей (около 500 долларов в месяц)».

Публикация за сутки собрала сотни комментариев. Некоторые пользователи решили последовать примеру и тоже посчитали свои расходы. Так, минчанка рассказала, что ее постоянные траты на двоих заметно выше. По ее словам, расчеты постоянных трат показывают 2,5 тыс. в месяц. Примерно 180 рублей зимой — это коммунальные за трехкомнатную квартиру в Минске. Мобильный, интернет и телевидение — 50 рублей, продукты на двух человек — больше 2 тыс. Еще около 300 рублей тратятся на бензин.

«Развлекаемся редко и еще реже покупаем какую-то одежду», — написала она. А также уточнила, что всего траты заметно больше: «Посчитала и не поняла, как мы тратим 4000 ежемесячно, а в расчетах 2500. Задумалась: ну ладно, еще рублей 350, если идем на день рождения, рублей 200−300 на обслуживание авто (помимо бензина, то по подвеске, то техобслуживание, то страховка), ну, и всякие расходники (сейчас вот фильтр для обратного осмоса, до этого таблетки для посудомойки и подарки к Новому году были). А еще постоянно на растения много уходит (у меня их больше 100)».

Другой белорус подошел к теме системно и подсчитал средние ежемесячные траты за прошлый год. По его словам, больше всего денег уходило на машину — 583,7 рубля. Чуть меньше оказались разрозненные траты без категории и обычные продукты: 568 и 520 рублей соответственно. Заметную часть бюджета съедали путешествия, здоровье и фитнес, а также долг за жилье и квартплата (вероятно, коммунальные). Это 497, 443, 370 и 164 рубля. По 309 рублей в месяц получилось за образование, еще по 208 — кафе и рестораны и чуть больше 100 — развлечения. Около 155 — покупка одежды и техники. В общей сложности получается около 4,2 тыс. рублей.

В комментариях собралось много коротких, но показательных подсчетов. Кроме того, некоторые комментаторы либо удивлялись небольшим тратам автора поста, либо жаловались на свои доходы.

«Минск. На коммунальное/бытовое — 100, Wi-Fi и мобильный — 30, общественный транспорт — 50, еда — 450−600, всякое разное — 170−250. Под всяким разным у меня баня, разовые посещения финес-зала, стендап, кино или субботний завтрак в городе — по разу-два в месяц. Укладываюсь в 800−1000».

«Минск, своя квартира, я плюс дочь 15 лет. Коммуналка, школа и три кружка, брекеты, еда, лекарства, страховка, проездной, бьюти, карманные — всего 1800».

«2000 рублей: 1000 — на еду и жизнь, 1000 — непонятно на что и куда».

«Минск. Квартира — 120 рублей, интернет — 50, бензин — 260 рублей, еда — 1000. На развлечения нет времени. Итого — 1430».

«Две коммуналки — 300, мобильный и интернет — 100, еда — 2000, ипотека — 4000, топливо — 400».

«Я квартиру снимаю за 390 долларов. Как вы живете?»

«А у кого дети — к этому всему по 500 рублей на каждого, и это без одежды, питания дома».

«1100 на еду и коммунальные и т. д. На остальные покупаю доллары».

«В каком мире еда 600 рублей стоит? Это только если гречку с сосисками есть».

«У меня зарплата 1000 рублей… Разгуляться не на что».

«Где нужно жить, чтобы коммуналка 80 была? И связь 20. У меня только за мобильный интернет в месяц 35 рублей. Домашний — 30».

«Я тоже так хочу. Как вы это делаете?»

«Я столько не зарабатываю. Сколько нужно тратить по-нормальному на себя. И это без тренажерки. Развлечения и такси вообще молчу».

