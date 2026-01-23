закрыть
30 апреля 2026, четверг, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Украины жестко ответил Орбану

6
  • 23.01.2026, 16:03
  • 11,830
Андрей Сибига

Андрей Сибига напомнил венгерскому премьеру о хозяине в Кремле.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на очередную антиукраинскую риторику венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом глава МИД сообщил в сети X.

«Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не проживет 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет», — подчеркнул Сибига.

Отметим, Орбан недавно подчеркнул, что даже в ближайшие 100 лет в Венгрии не появится парламент, который проголосует за вступление Украины в Евросоюз.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко