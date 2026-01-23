Глава МИД Украины жестко ответил Орбану

Глава МИД Украины жестко ответил Орбану6
- 23.01.2026, 16:03
Андрей Сибига напомнил венгерскому премьеру о хозяине в Кремле.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на очередную антиукраинскую риторику венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом глава МИД сообщил в сети X.
«Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не проживет 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет», — подчеркнул Сибига.
Отметим, Орбан недавно подчеркнул, что даже в ближайшие 100 лет в Венгрии не появится парламент, который проголосует за вступление Украины в Евросоюз.
This plan is doomed to fail, Mr. Prime Minister. Your master in Moscow won’t last 100 years even if you were ready to donate him all organs. And on the day Ukraine joins the EU, we will frame this headline in @ua_parliament to remember your lies for the next 100 years. https://t.co/vlMbbjWT2F— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2026