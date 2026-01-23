«Коммунарка» выпустила шоколад со вкусом виски
23.01.2026, 16:11

3,362

Стоимость плитки весом 180 граммов составляет чуть более 7 рублей.

Минская кондитерская фабрика «Коммунарка» представила новый продукт со вкусом алкоголя. В фирменных магазинах компании появилась шоколадная плитка с кремовой начинкой со вкусом виски и сливок.

На фабрике новинку презентовали с юмором, предложив покупателям попробовать молочный шоколад с нежной кремовой начинкой и оригинальным вкусом.

Плитка состоит из восьми стиков, каждый из которых упакован в фольгу. Производитель также пообещал выпустить подарочный вариант шоколада.

Стоимость плитки весом 180 граммов составляет чуть более 7 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com