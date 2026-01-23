«Коммунарка» выпустила шоколад со вкусом виски
- 23.01.2026, 16:11
Минская кондитерская фабрика «Коммунарка» представила новый продукт со вкусом алкоголя. В фирменных магазинах компании появилась шоколадная плитка с кремовой начинкой со вкусом виски и сливок.
На фабрике новинку презентовали с юмором, предложив покупателям попробовать молочный шоколад с нежной кремовой начинкой и оригинальным вкусом.
Плитка состоит из восьми стиков, каждый из которых упакован в фольгу. Производитель также пообещал выпустить подарочный вариант шоколада.
Стоимость плитки весом 180 граммов составляет чуть более 7 рублей.