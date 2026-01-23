закрыть
30 апреля 2026, четверг, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

За Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога

  • 23.01.2026, 17:40
За Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога
Юлия Тимошенко

Сумма составила — 33 миллиона украинских гривен.

За украинского народного депутата и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога в 33 миллиона гривен. Об этом сообщили в Transparency International Ukraine со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Тимошенко должна была внести залог в течение 5 дней. Если она этого не сделала бы, сторона обвинения могла бы внести ходатайство об избрании ей более строгой меры пресечения.

По информации источников «Украинской правды», залог начали вносить с 20 января. Тогда внесли 13,65 млн грн. Из этой суммы 5 млн грн предоставил Сергей Витальевич Рабчук, а 8,65 млн грн — Оксана Владимировна Фетисова. Оба взноса связаны с одним из главных спонсоров партии «Батькивщина», народным депутатом Константином Бондаревым, отмечали журналисты.

Тимошенко подозревается в даче взяток депутатам за голосование в Верховной Раде Украины. 14 января НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых голос женщины, вероятно принадлежащий депутату, обсуждает суммы и дает указания — голосовать за или против конкретного законопроекта, в частности касающегося назначений или отставок.

Во время заседания ВАКС 16 января Тимошенко заявила, что еще один нардеп на пленках НАБУ — это «слуга народа» Игорь Копытин, который, по ее словам, устроил «провокацию» против нее по заказу бюро. Она отвергла все обвинения в коррупции и назвала аудио НАБУ ложным.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко