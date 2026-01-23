За Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога 20 23.01.2026, 17:40

6,888

Юлия Тимошенко

Сумма составила — 33 миллиона украинских гривен.

За украинского народного депутата и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога в 33 миллиона гривен. Об этом сообщили в Transparency International Ukraine со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Тимошенко должна была внести залог в течение 5 дней. Если она этого не сделала бы, сторона обвинения могла бы внести ходатайство об избрании ей более строгой меры пресечения.

По информации источников «Украинской правды», залог начали вносить с 20 января. Тогда внесли 13,65 млн грн. Из этой суммы 5 млн грн предоставил Сергей Витальевич Рабчук, а 8,65 млн грн — Оксана Владимировна Фетисова. Оба взноса связаны с одним из главных спонсоров партии «Батькивщина», народным депутатом Константином Бондаревым, отмечали журналисты.

Тимошенко подозревается в даче взяток депутатам за голосование в Верховной Раде Украины. 14 января НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых голос женщины, вероятно принадлежащий депутату, обсуждает суммы и дает указания — голосовать за или против конкретного законопроекта, в частности касающегося назначений или отставок.

Во время заседания ВАКС 16 января Тимошенко заявила, что еще один нардеп на пленках НАБУ — это «слуга народа» Игорь Копытин, который, по ее словам, устроил «провокацию» против нее по заказу бюро. Она отвергла все обвинения в коррупции и назвала аудио НАБУ ложным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com