Ученые выяснили, чем лучше всего порадовать себя в конце рабочего дня 4 23.01.2026, 17:51

Участникам эксперимента предложили пять вариантов.

Новое исследование показало, что еда на вынос — самый эффективный способ порадовать себя после плохого дня. Более того, та же еда оказалась лучшим способом отметить и удачный день, пишет techinsider.

По словам ведущего автора исследования, доктора Сюзанны Форвуд, популярность еды на вынос объясняется «двойной выгодой». Она сочетает в себе удовольствие от желанной еды и избавление от необходимости готовить ужин — повседневной рутины, которая после тяжелого или, наоборот, насыщенного дня может казаться особенно утомительной.

В рамках исследования ученые хотели понять, как люди поощряют или утешают себя после хорошего и плохого дня.

Известно, что люди склонны «делать себе подарки» либо в качестве награды за успех, либо как способ эмоциональной поддержки после неудач. Понимание таких моделей поведения важно и с точки зрения общественного здоровья, поскольку ежедневная забота о ментальном состоянии — это важная часть благополучной жизни.

Самопоощрение может принимать разные формы: еда и напитки, сенсорные удовольствия (ванна, чтение, музыка), физическая активность или спорт. Все эти варианты могут закрывать эмоциональные потребности, но по-разному влияют на физическое здоровье.

В исследовании приняли участие 280 человек. Их случайным образом попросили представить хороший, плохой или обычный рабочий день. После этого участники выбирали, чем бы они с наибольшей вероятностью побаловали себя.

Им предлагалось пять вариантов:

алкогольный напиток

еда на вынос

шоколадный батончик

ванна с пеной

онлайн-шопинг

Результаты показали, что участники, представлявшие плохой рабочий день, значительно чаще выбирали еду на вынос, алкоголь, ванну или шоколад по сравнению с теми, кто представлял обычный день.

Однако только еда на вынос одинаково хорошо «работала» и после хорошего, и после плохого дня. Также выяснилось, что онлайн-шопинг больше не воспринимается как особое удовольствие: его выбирали с той же вероятностью и после обычного дня.

При этом исследователи подчеркивают, что в реальной жизни у каждого есть свои предпочтения, и всегда можно выбрать способ порадовать себя, который будет полезен и для психического, и для физического здоровья.

