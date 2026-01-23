Российский «теневой» танкер потерял управление в Средиземном море 6 23.01.2026, 18:00

Он перевозит 100 000 тонн нефти.

В Средиземном море недалеко от побережья Алжира потерял управление крупнотоннажный танкер «Прогресс», перевозящий 720 000 баррелей (порядка 100 000 тонн) российской нефти Urals, которым владеет петербургская компания Legacy Marine. Об этом сообщает Bloomberg, изучивший данные систем по отслеживанию судов.

«Прогресс», согласно данным мониторинга, шел на восток вдоль североафриканского побережья в направлении Суэцкого канала, но днем в среду внезапно повернул на север и сошел с судоходных путей. В четверг утром навигационный статус танкера изменился на «лишен возможности управляться» («Not under command»), а скорость упала примерно до 1 узла. Это означает, что ввиду некоей механической неисправности судно не может маневрировать и, следовательно, не в состоянии уступить дорогу другому судну. Согласно данным морского отслеживания, к полудню пятницы «Прогресс» продолжал дрейфовать на восток со скоростью около 1 узла.

Судно возрастом 19 лет находится в санкционных списках Евросоюза и Великобритании в связи с перевозкой российской нефти. Танкер недавно сменил флаг на российский, а в ноябре был внесен в Российский морской регистр судоходства. С момента внесения в «черный» список судно также дважды меняло свое название.

