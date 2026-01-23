На переговорах Путина и Уиткоффа в Кремле заметили переводчика Трампа 5 23.01.2026, 18:29

Он был с президентом США на Аляске.

В переговорах в Кремье в ночь на 23 января в переговорах диктатора РФ Владимира Путина и Стивена Уиткоффа участвовал Евгений Сокол — переводчик, который сопровождал президента Дональда Трампа на саммите на Аляске летом 2025 года.

На это обратило внимание издание «Агентство. Новости».

Как свидетельствует его анализ, кроме того, на официальных кадрах с переговоров в Кремле оказалась сотрудница МИД РФ Наталья Кошкина, которая ранее уже переводила для Уиткоффа — под видом сотрудницы посольства США в Москве (это позднее спровоцировало скандал).

«На кадрах, опубликованных Кремлем ночью, переводчик Трампа стоит за спиной у членов американской делегации, пока те здороваются с Путиным. После рукопожатия с президентом зять Трампа Джаред Кушнер подходит к переводчику, пока остальные участники переговоров идут к столу», — пишет СМИ.

При этом, Сокол неоднократно попадал на кадры мероприятий с Трампом, как свидетельствует анализ издания. К примеру, в ноябре 2025 года он находился на встрече американского президента с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«В августе 2025 года он (Сокол — ред.) участвовал в телефонном разговоре Трампа и Путина. Этот же человек переводил Трампу во время его встречи с Путиным в Анкоридже», — пишет издание.

Как пишут журналисты, Сокол имеет гражданство США, а информации о российском паспорте в утечках баз данных, нет.

«Единственный российский адрес, попавший в утечки — апарт-отель в Москве. Его электронная почта зарегистрирована на домене NASA: он неоднократно появлялся на фотографиях с совместных мероприятий американского космического агентства и Роскосмоса», — пишет издание

