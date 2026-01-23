Лукашенко подписал указ о повышении коммунальных тарифов 19 23.01.2026, 19:03

С января подорожают почти все услуги, с июня — отопление и горячая вода.

Диктатор Александр Лукашенко 23 января подписал указ, которым устанавливаются предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год.

Платежи для населения (в расчете на семью из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв. м, при нормативном потреблении услуг) повысятся в пределах 0,5 базовой величины, или на 22,5 рубля.

Тарифы будут повышаться в два этапа:

С января — на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на 19,37 рубля.

С июня — на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на 3,13 рубля.

Удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих, получающих среднереспубликанскую заработную плату, в 2026 году составит 3,5%, семьи из двух пенсионеров — 7,5%.

«При этом будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Их могут получить граждане и семьи при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности», — сообщили в пресс-службе.

