Лукашенко подписал указ о повышении коммунальных тарифов

Лукашенко подписал указ о повышении коммунальных тарифов19
- 23.01.2026, 19:03
С января подорожают почти все услуги, с июня — отопление и горячая вода.
Диктатор Александр Лукашенко 23 января подписал указ, которым устанавливаются предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год.
Платежи для населения (в расчете на семью из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв. м, при нормативном потреблении услуг) повысятся в пределах 0,5 базовой величины, или на 22,5 рубля.
Тарифы будут повышаться в два этапа:
С января — на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на 19,37 рубля.
С июня — на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на 3,13 рубля.
Удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих, получающих среднереспубликанскую заработную плату, в 2026 году составит 3,5%, семьи из двух пенсионеров — 7,5%.
«При этом будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Их могут получить граждане и семьи при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности», — сообщили в пресс-службе.