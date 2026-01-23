Старинную белорусскую усадьбу купили всего за $35 5 23.01.2026, 19:17

По итогам аукциона историческое имение перешло к гражданину России.

Эта усадьба в Витебской области все никак не могла найти себе владельца. Притом что продавали ее всего за одну базовую величину. На торги здание выставлялась с 2024 года, и вот сегодня свершилось — старинное имение наконец-то обрело шанс на новую жизнь, пишет Onlíner.

Усадьба «Малые дольцы» стоит в деревне Новая жизнь в Ушачском районе Витебской области. Она была построена в 1848 году для семьи Веренько. В начале XX века здание уже принадлежало другому роду — Сущинских. В 1909 году там была поставлена одна из первых белорусских пьес — «Михалка». В ее создании принимали участие известный белорусский культурный и политический деятель Вацлав Ивановский, а также дети владельцев усадьбы — Анна и Эдвард Сущинские. Короче, место историческое, с вайбом. Но к нашему времени оно буквально прозябало, стояло никому не нужным.

Очередные торги прошли сегодня на платформе «БУТБ-Имущество». В них участвовали всего 2 претендента. Торговались они не активно. Поэтому процесс занял всего 17 минут, а начальная цена выросла только в 2,3 раза.

Двухэтажка ушла с молотка за 101,25 рубля (около $35).

Победителем аукциона и счастливым обладателем имения стал гражданин России. Вторым участником был белорус, который уступил соседу. Что именно россиянин планирует реализовать в старых стенах, неизвестно. Но выбор у него большой: агроусадьба, гостиница, ресторан и так далее.

— В здании можно делать любой легальный бизнес. Главное — начать его не позже чем через 36 месяцев после подписания договора купли-продажи, — пояснили в «БУТБ-Имущество».

