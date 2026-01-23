В Кремле начали готовиться к смерти Кадырова 23.01.2026, 19:24

30,228

Рассматриваются несколько вариантов сохранения контроля над Чечней.

В Кремле «работают» над решением проблемы вакуума власти в Чечне вследствие возможной смерти главы республики Рамзана Кадырова, пишут «Важные истории» со ссылкой на близкий к Кремлю и «Единой России» источник. Он характеризует ситуацию в регионе как экстремально тяжелую на фоне новых сообщений о смертельной болезни Кадырова и недавней аварии, где пострадал его сын — 18-летний Адам Кадыров, которого прочат в преемники.

«Все что происходит сейчас в Чечне, тщательно скрывается, а там происходят очень сложные процессы. Народ сильно накрутили, никто из них не говорит о происходящем. Местным сказали, что „если будут какие-то утечки — всех просто уничтожим, всю семью до седьмого колена», — сообщил собеседник.

Одним из вариантов для Кремля является назначение «престолоблюстителя». В случае смерти главы Чечни до достижения Адамом Кадыровым 30-летия, когда по закону тот сможет возглавить республику, он будет обеспечивать стабильность в Чечне, действуя в интересах семьи. «Авторитет Адама — это его фамилия, его происхождение. Внутри РФ возник субъект, в котором существует персоналистская диктатура с династийным способом передачи власти», — отмечает преподаватель Карлова университета в Праге политолог Дмитрий Дубровский.

Другой возможный вариант — это назначение на пост главы Чечни верного Кадырову человека. По словам источников «Важных историй», экс-сотрудника ФСБ и представителя чеченской диаспоры, на это подойдет кто-то из крупнейшего тейпа Беной, представители которого уже представлены во всех структурах власти Чечни.

Один из них — депутат Госдумы от Чечни и давний соратник Кадырова Адам Делимханов, контролирующий чеченские диаспоры. Ему Кадыров поручил «натаскать» Адама и обеспечить ему свои связи, в том числе в криминальной среде, пишут «Важные истории». Второй кандидат — глава правительства Чечни Магомед Даудов, еще один ближайший соратник Кадырова, который отвечает за репрессии в регионе. Как отмечают источники «Важных историй», между этими двумя акторами сейчас разгорается конфликт из-за притязаний на власть.

По мнению Дубровского, в случае смерти Кадырова и возможной борьбы за власть в Чечне не будет массовых выступлений или дестабилизации обстановки. «Москве, которая по уши увязла в войне в Украине, только нестабильной Чечни не хватало. Москве подойдет любой, кто гарантирует статус-кво», — подчеркивает он.

Политолог Аббас Галлямов допускает, что смерть Кадырова может привести и к борьбе кланов за власть, и к массовым выступлениям. «В Чечне много недовольных, причем их много в чеченских элитах. И если они почувствуют, что система в достаточной степени ослабела и можно поднять голову и начать с ней борьбу, то они обязательно это сделают», — говорит Галлямов. Что касается выбора преемника, то Москва в первую очередь будет ориентироваться на человека, который сведет риски к минимуму, считает эксперт: «Не Чечня приоритет. Приоритет — не растрачивать ресурсы. Все, что есть, концентрируется на украинском вопросе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com