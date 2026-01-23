Появилось видео момента массовой аварии под мостом на Немиге 8 23.01.2026, 20:09

19,968

В больницу доставлены женщина и шестилетний ребенок.

Три автомобиля столкнулись 23 января на столичной улице Немига. Видео аварии опубликовала ГАИ.

Судя по ролику, 42-летний водитель Voyah врезался в Ford и Buick.

«Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции водителем автомобиля Voyah», рассказали в ведомстве.

27-летняя водитель автомобиля Ford, а также ее 6-летний пассажир, который ехал в детском кресле, доставлены в больницу для обследования.

