30 апреля 2026, четверг, 21:08
Появилось видео момента массовой аварии под мостом на Немиге

8
  • 23.01.2026, 20:09
  • 19,968
В больницу доставлены женщина и шестилетний ребенок.

Три автомобиля столкнулись 23 января на столичной улице Немига. Видео аварии опубликовала ГАИ.

Судя по ролику, 42-летний водитель Voyah врезался в Ford и Buick.

«Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции водителем автомобиля Voyah», рассказали в ведомстве.

27-летняя водитель автомобиля Ford, а также ее 6-летний пассажир, который ехал в детском кресле, доставлены в больницу для обследования.

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко