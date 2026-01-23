закрыть
30 апреля 2026, четверг, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президентом Болгарии впервые стала женщина

  • 23.01.2026, 20:51
Президентом Болгарии впервые стала женщина
Илиана Йотова

Конституционный суд страны передал полномочия Илиане Йотовой.

Конституционный суд Болгарии после добровольной отставки Румена Радева официально передал президентские полномочия Илиане Йотовой.

Об этом сообщило в пятницу, 23 января, издание Nova.bg.

В 16:00 Румен Радев торжественно покинул президентскую резиденцию через церемониальный вход, и с этого времени его полномочия автоматически перешли к Илиане Йотовой. Она стала первой женщиной — главой государства в истории Болгарии. Как отмечает издание, также Йотова стала и первой женщиной — Верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны.

Карьера Илианы Йотовой начиналась с журналистики. Затем она вступила в Болгарскую социалистическую партию, была депутатом Европарламента от этой политсилы. С 2017 года Йотова была бессменным вице-президентом при президенте Румене Радеве.

У нее самой официального заместителя не будет, а принимать присягу в парламенте Йотовой, согласно процедуре, не понадобится — так как она уже сделала это в 2021 году.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

