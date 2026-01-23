Президентом Болгарии впервые стала женщина 3 23.01.2026, 20:51

6,414

Илиана Йотова

Конституционный суд страны передал полномочия Илиане Йотовой.

Конституционный суд Болгарии после добровольной отставки Румена Радева официально передал президентские полномочия Илиане Йотовой.

Об этом сообщило в пятницу, 23 января, издание Nova.bg.

В 16:00 Румен Радев торжественно покинул президентскую резиденцию через церемониальный вход, и с этого времени его полномочия автоматически перешли к Илиане Йотовой. Она стала первой женщиной — главой государства в истории Болгарии. Как отмечает издание, также Йотова стала и первой женщиной — Верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны.

Карьера Илианы Йотовой начиналась с журналистики. Затем она вступила в Болгарскую социалистическую партию, была депутатом Европарламента от этой политсилы. С 2017 года Йотова была бессменным вице-президентом при президенте Румене Радеве.

У нее самой официального заместителя не будет, а принимать присягу в парламенте Йотовой, согласно процедуре, не понадобится — так как она уже сделала это в 2021 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com