Президентом Болгарии впервые стала женщина

Президентом Болгарии впервые стала женщина3
- 23.01.2026, 20:51
- 6,414
Конституционный суд страны передал полномочия Илиане Йотовой.
Конституционный суд Болгарии после добровольной отставки Румена Радева официально передал президентские полномочия Илиане Йотовой.
Об этом сообщило в пятницу, 23 января, издание Nova.bg.
В 16:00 Румен Радев торжественно покинул президентскую резиденцию через церемониальный вход, и с этого времени его полномочия автоматически перешли к Илиане Йотовой. Она стала первой женщиной — главой государства в истории Болгарии. Как отмечает издание, также Йотова стала и первой женщиной — Верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны.
Карьера Илианы Йотовой начиналась с журналистики. Затем она вступила в Болгарскую социалистическую партию, была депутатом Европарламента от этой политсилы. С 2017 года Йотова была бессменным вице-президентом при президенте Румене Радеве.
У нее самой официального заместителя не будет, а принимать присягу в парламенте Йотовой, согласно процедуре, не понадобится — так как она уже сделала это в 2021 году.