Зеленский: Украина ждет от России готовности завершить войну 22 23.01.2026, 21:26

Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ. По его словам, украинская, американская и российская делегации уже имели первые встречи, и это важный шаг, поскольку такой формат переговоров не был проведен уже давно.

Об этом он сказал в пятницу, 23 января, в вечернем обращении.

Делегации говорят о параметрах окончания войны. Однако, по его словам, сегодня рано делать выводы.

«Сейчас у них [делегаций] должна быть по крайней мере часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие», — отметил он.

Президент подчеркнул, что украинская делегация постоянно на связи — это секретарь СНБО Рустем Умеров, председатель ОПУ Кирилл Буданов, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и представитель ГУР Михаил Скибицкий.

«По содержанию переговоров сегодня еще пока рано делать выводы — мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты. Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, — чтобы и в России похожее желание как-то все же родилось», — сказал Зеленский.

