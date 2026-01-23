США объявили новые санкции против иранского «теневого флота»
- 23.01.2026, 22:25
- 2,392
Вашингтон усиливает давление на Тегеран.
Об этом сообщило Министерство финансов США.
В Минфине США заявили, что санкции коснутся девяти судов «теневого флота» Ирана, а также компаний, которые ими владеют.
Все имущество и активы подсанкционных юридических и физических лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, будут заблокированы.
В Министерстве финансов США добавили, что ограничения нацелены на уменьшение доходов иранского режима.
«Этот доход, который по праву принадлежит иранскому народу, вместо этого направляется на финансирование региональных террористических посредников, программ вооружения и служб безопасности, а не на базовые экономические услуги, которых смело требовал иранский народ», – говорится на сайте.
На прошлой неделе администрация США объявила о пакете санкций против Ирана, который был нацелен на лиц, руководивших жестоким подавлением антиправительственных протестов в стране.