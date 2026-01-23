США объявили новые санкции против иранского «теневого флота»

  • 23.01.2026, 22:25
Вашингтон усиливает давление на Тегеран.

Об этом сообщило Министерство финансов США.

В Минфине США заявили, что санкции коснутся девяти судов «теневого флота» Ирана, а также компаний, которые ими владеют.

Все имущество и активы подсанкционных юридических и физических лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, будут заблокированы.

В Министерстве финансов США добавили, что ограничения нацелены на уменьшение доходов иранского режима.

«Этот доход, который по праву принадлежит иранскому народу, вместо этого направляется на финансирование региональных террористических посредников, программ вооружения и служб безопасности, а не на базовые экономические услуги, которых смело требовал иранский народ», – говорится на сайте.

На прошлой неделе администрация США объявила о пакете санкций против Ирана, который был нацелен на лиц, руководивших жестоким подавлением антиправительственных протестов в стране.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко