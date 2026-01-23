Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T 23.01.2026, 22:39

Комплексы предназначены для защиты фронта и критической инфраструктуры.

Украина заказала 18 современных систем противовоздушной обороны IRIS-T у немецкой компании Diehl Defence, чтобы усилить защиту своих фронтовых линий. Об этом сообщил генеральный директор компании Хельмут Раух, передает Le Monde.

По его словам, Киев уже имеет девять таких пусковых установок. Раух добавил, что такой заказ имеет целью улучшить защиту критической инфраструктуры и районов, расположенных вблизи фронта.

Что известно о системах IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (короткой дальности)

Эти установки являются одними из самых современных стационарных средств противовоздушной обороны в Европе. По информации Diehl Defence, Украина использует их для перехвата российских крылатых ракет и дронов, среди которых и иранские «Шахеды».

Кроме того, немецкие чиновники не раз называли IRIS-T одной из самых эффективных западных систем, которой располагает Украина. Ракеты этой системы известны своей высокой маневренностью и способностью поражать цели как при приближении, так и при преследовании.

