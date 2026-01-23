В ОАЭ закончился первый раунд переговоров Украины, России и США

В ОАЭ закончился первый раунд переговоров Украины, России и США6
- 23.01.2026, 22:56
- 14,078
Стали известны подробности.
В Абу-Даби (ОАЭ) закончился раунд первых с начала войны трехсторонних переговоров Украины, России и США. Они продолжатся 24 января, сообщает «Суспільне».
Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил изданию, что сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной.
Трехсторонние переговоры начались 23 января, сообщало Associated Press. Они стартовали спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин обсудил урегулирование войны в Украине с посланниками президента США Дональда Трампа в Москве. После них Кремль заявил, что для заключения мирного соглашения Киев должен вывести войска с территорий Донбасса, которые Россия незаконно оккупировала, но никогда полностью не контролировала.
Российская делегация на трехсторонней встрече в Абу-Даби состоит только из представителей Министерства обороны страны, которую возглавляет начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков. Украинскую сторону представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
Также в ОАЭ отправился спецпредставитель Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он должен участвовать в работе российско-американской группы по экономическим вопросам вместе с Уиткоффом, пишет Русская служба Би-би-си.
США в Абу-Даби представляют главные переговорщики последних месяцев: спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Кремль сообщал, что к ним присоединился комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Главной темой трехсторонних переговоров, как заявил 23 января президент Украины Владимир Зеленский, будут Донецкая и Луганская области. В своем вечернем видеообращении украинский лидер отметил, что члены делегации докладывают ему из Эмиратов почти каждый час.
«Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть, по крайней мере, часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама и начала. Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации. <…> По содержанию переговоров сегодня пока еще рано делать выводы — мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты», — сказал Владимир Зеленский.