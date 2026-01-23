1 мая 2026, пятница, 4:37
Зеленский договорился с Трампом о поставках ракет для Patriot

  • 23.01.2026, 23:55
Зеленский договорился с Трампом о поставках ракет для Patriot

Украина получит ракеты PAC-3 для усиления ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о поставках Украине ракет для систем Patriot.

Об этом глава украинского государства заявил на Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает «Укринформ».

«Я общался с президентом Трампом и получил, не буду говорить, сколько ракет PAC-3 для Patriot», - сказал Зеленский.

Он отметил, что во время визита на Всемирный экономический форум хотел обсудить как глобальные вопросы, так и решить конкретные задачи.

«Мы говорили о глобальных вещах, но мы решили четко отвечающий вопрос, для чего я туда поехал», - добавил президент.

Ракеты PAC-3

Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) являются современной модификацией перехватчиков для американской зенитно-ракетной системы Patriot, предназначенной для защиты от баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников и других воздушных угроз.

PAC-3 отличаются улучшенным наведением и возможностью прямого попадания в цель, что увеличивает их эффективность против современных высокоскоростных угроз.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко