Зеленский договорился с Трампом о поставках ракет для Patriot

Зеленский договорился с Трампом о поставках ракет для Patriot5
- 23.01.2026, 23:55
Украина получит ракеты PAC-3 для усиления ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о поставках Украине ракет для систем Patriot.
Об этом глава украинского государства заявил на Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает «Укринформ».
«Я общался с президентом Трампом и получил, не буду говорить, сколько ракет PAC-3 для Patriot», - сказал Зеленский.
Он отметил, что во время визита на Всемирный экономический форум хотел обсудить как глобальные вопросы, так и решить конкретные задачи.
«Мы говорили о глобальных вещах, но мы решили четко отвечающий вопрос, для чего я туда поехал», - добавил президент.
Ракеты PAC-3
Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) являются современной модификацией перехватчиков для американской зенитно-ракетной системы Patriot, предназначенной для защиты от баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников и других воздушных угроз.
PAC-3 отличаются улучшенным наведением и возможностью прямого попадания в цель, что увеличивает их эффективность против современных высокоскоростных угроз.