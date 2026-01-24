Место в подземном паркинге Минска продают почти за $60 тысяч 1 24.01.2026, 4:37

Очередной ценовой рекорд на рынке недвижимости.

Парковочное место в паркинге дома № 10 на столичной улице Москвина выставили на продажу за 58,5 тысячи долларов. Внимание на объявление обратила Tochka.by.

Машино-место находится на первом из пяти уровней. Его площадь составляет 19 «квадратов», говорится в объявлении.

Паркинг оборудован системами водоотведения, вентиляции, пожаротушения и дымоудаления. Есть электричество, естественное освещение и вода.

А вот на улице Мстиславца продают парковку площадью поменьше — 16 «квадратов». За нее просят 52,6 тысячи долларов.

Машино-место находится в отапливаемом и охраняемом паркинге, оборудовано зарядной станцией для электромобилей мощностью 7 кВт.

