Что скрывает Лукашенко о своем позорном «детище»?

  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 24.01.2026, 12:04
Растрата бюджетных денег давно превратилась в анекдот.

Правитель Беларуси подписал указ о поддержке провластного «Беларуского республиканского союза молодежи».

Как и прежде, территориальные органы БРСМ будут финансироваться из местных бюджетов, при этом опубликованный текст содержит ряд положений с пометкой «для служебного пользования», заметило «Радыё Свабода».

Засекреченными оказались дополнительные источники финансирования «лукомола» в 2026 году, а также информация о распределении средств на поддержку студенческих групп и центрального комитета БРСМ.

Ежегодная растрата бюджетных денег на придворных «патриотов» давно превратилась в анекдот. Напомним лишь самые яркие моменты.

В 2002-м году организация, сменившая название с Беларуского патриотического союза молодежи на сегодняшнюю версию, получила установку от Лукашенко: выйти на самоокупаемость до 2005-го.

Но чуда не случилось, спустя три года «патриоты» не только не вышли на самофинансирование, но и получили новую отсрочку — в этот раз на пять лет. А потом еще одну, и еще…

Сам же «союз», получавший из бюджета на свое существование чуть меньше Совмина и больше, чем все дошкольное образование, окончательно превратился в «Богатенький республиканский союз молодежи».

Лукашенко не раз жестко критиковал свое детище — сперва за отсутствие подвижек в переходе на самофинансирование, а позже и вовсе за бесполезность.

Показательным выдался 2020-й, когда полумиллионная организация проявила себя во всей красе: на фоне массовых народных протестов БРСМ вел себя как мышь под веником. И это неудивительно: организация с самого начала была мертворожденной. Ее ряды пополняются в добровольно-принудительном порядке (вторая составляющая стабильно доминирует), рядовые члены вынуждены платить взносы и участвовать в казенных мероприятиях при любой погоде.

В начале 2021-го правитель вынужден был признать: работа с провластными организациями, в том числе с молодежной, полностью провалена. Но залезать в бюджет не перестал.

Применять гриф ДСП в документах о финансировании БРСМ начали в начале 2010-х. Но в 2026-м секретность в этом вопросе выглядит особенно символично на фоне лопающихся в мороз труб.

В ситуации, когда все понимают, что ты и сам понимаешь всю бесполезность своего детища, более того, не раз в этом публично признался, как-то не с руки рассказывать всем, сколько ты планируешь потратить из общего кармана на патриотов для служебного пользования.

