Что скрывает Лукашенко о своем позорном «детище»?
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 24.01.2026, 12:04
- 25,042
Растрата бюджетных денег давно превратилась в анекдот.
Правитель Беларуси подписал указ о поддержке провластного «Беларуского республиканского союза молодежи».
Как и прежде, территориальные органы БРСМ будут финансироваться из местных бюджетов, при этом опубликованный текст содержит ряд положений с пометкой «для служебного пользования», заметило «Радыё Свабода».
Засекреченными оказались дополнительные источники финансирования «лукомола» в 2026 году, а также информация о распределении средств на поддержку студенческих групп и центрального комитета БРСМ.
Ежегодная растрата бюджетных денег на придворных «патриотов» давно превратилась в анекдот. Напомним лишь самые яркие моменты.
В 2002-м году организация, сменившая название с Беларуского патриотического союза молодежи на сегодняшнюю версию, получила установку от Лукашенко: выйти на самоокупаемость до 2005-го.
Но чуда не случилось, спустя три года «патриоты» не только не вышли на самофинансирование, но и получили новую отсрочку — в этот раз на пять лет. А потом еще одну, и еще…
Сам же «союз», получавший из бюджета на свое существование чуть меньше Совмина и больше, чем все дошкольное образование, окончательно превратился в «Богатенький республиканский союз молодежи».
Лукашенко не раз жестко критиковал свое детище — сперва за отсутствие подвижек в переходе на самофинансирование, а позже и вовсе за бесполезность.
Показательным выдался 2020-й, когда полумиллионная организация проявила себя во всей красе: на фоне массовых народных протестов БРСМ вел себя как мышь под веником. И это неудивительно: организация с самого начала была мертворожденной. Ее ряды пополняются в добровольно-принудительном порядке (вторая составляющая стабильно доминирует), рядовые члены вынуждены платить взносы и участвовать в казенных мероприятиях при любой погоде.
В начале 2021-го правитель вынужден был признать: работа с провластными организациями, в том числе с молодежной, полностью провалена. Но залезать в бюджет не перестал.
Применять гриф ДСП в документах о финансировании БРСМ начали в начале 2010-х. Но в 2026-м секретность в этом вопросе выглядит особенно символично на фоне лопающихся в мороз труб.
В ситуации, когда все понимают, что ты и сам понимаешь всю бесполезность своего детища, более того, не раз в этом публично признался, как-то не с руки рассказывать всем, сколько ты планируешь потратить из общего кармана на патриотов для служебного пользования.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»