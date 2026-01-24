Метро Киева получило повреждения во время ночной атаки РФ 2 24.01.2026, 9:41

8,958

Появились первые подробности.

Из-за ночного массированного обстрела столицы поезда метро на зеленой линии курсируют с изменениями. Движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Киевпастранс.

Сейчас движение поездов по зеленой ветке метро осуществляется между станциями «Сырец» - «Выдубичи» и между станциями «Осокорки» - «Красный хутор».

На открытом участке зеленой линии при осмотре территории обнаружено повреждение ограждения во время ночного обстрела.

В КГГА обещают информацию о возобновлении работы зеленой линии сообщить дополнительно.

На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.

Также Киевпастранс сообщает, что движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения.

Последствия атаки на Киев в ночь на 24 января

Напомним, сегодня ночью Киев находился под комбинированной атакой россиян.

Около часа ночи 24 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотников, после чего в городе почти сразу раздались взрывы. Впоследствии российские войска осуществили пуск баллистических ракет в направлении столицы.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки:

в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на нежилое здание;

в Днепровском районе в результате падения обломков беспилотника возник пожар на территории гаражного кооператива, также загорелся бензовоз на парковке. Кроме того, обломками выбиты окна в многоквартирном жилом доме;

в Дарницком районе обломки дрона упали вблизи частного медицинского учреждения, повредив окна в здании;

в Голосеевском районе падение обломков на территории нежилой застройки вызвало пожар, а по другому адресу выбиты окна в частном доме:

в Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

На левом берегу Киева перебои с теплом и водой в результате масштабной атаки РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com