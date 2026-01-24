Мелони попросила Трампа изменить «конфигурацию» Совета мира

Мелони попросила Трампа изменить «конфигурацию» Совета мира9
- 24.01.2026, 9:52
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой изменить «конфигурацию» новосозданного Совета мира. Тогда, убеждена она, ряд стран, включая Италию, смогут присоединиться к этой организации.
Вступление в Совет мира в его нынешнем виде для Рима невозможно: это противоречило бы итальянской конституции. О рассуждениях Мелони сообщает издание ANSA.
Глава итальянского правительства в пятницу, 23 января, сообщила, что обратилась к Трампу с просьбой изменить «конфигурацию» его Совета мира, чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.
Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в этой новосозданной организации, но пока не может присоединиться, поскольку она содержит аспекты, которые противоречат Конституции Италии.
«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы относительно конфигурации инициативы, и попросила его выразить готовность вновь открыть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран. Мы должны попытаться выполнить эту работу», – сказала она во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.
Мелони убеждена, что присутствие в трамповском Совете мира таких стран как Италия «может изменить ситуацию».
«Это наша позиция, а потом мы увидим, какие у нас есть возможности для поиска общих позиций», – отметила премьер Италии.
Не готов к присоединению к Совету мира в его текущем виде и Мерц.
«Что касается Совета мира, я лично был бы готов присоединиться к нему, если он будет сопровождать процесс в Газе во второй фазе. Но, в любом случае, мы не можем принять нынешние структуры управления. Мы готовы исследовать новые форматы с США», – отметил немецкий канцлер.
Мелони поддержит Нобелевскую премию мира для Трампа, если он остановит войну в Украине
Премьер Италии также выразила надежду, что президенту США удастся положить конец российско-украинской войне. Она заверила: если Трамп сможет вернуть в Украину мир – итальянское правительство поддержит присуждение ему Нобелевской премии мира.
«Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он также сможет изменить ситуацию в пользу справедливого и прочного мира в Украине, и тогда, наконец, мы также сможем выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – заявила Мелони.