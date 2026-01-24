Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open

Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open5
- 24.01.2026, 10:50
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
В третьем круге Соболенко обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову со счетом 7:6 (6:4), 7:6 (9:7). На корте соперницы провели 2 часа 4 минуты, сообщает sportbox.ru.
В 1/8 финала соперницей Соболенко будет канадка Виктория Мбоко.
Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Общий призовой фонд — около 75 млн долларов
Женщины. Третий круг
Арина Соболенко (Беларусь) — Анастасия Потапова (Австрия) — 7:6 (6:4), 7:6 (9:7).